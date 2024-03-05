الأونروا: "إسرائيل" تعذب موظفينا وتجبرهم على الاعتراف بالعلاقة مع "حماس"

فلسطين اليوم

اتهمت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز وتعذيب بعض موظفيها، وإجبارهم على الإدلاء باعترافات كاذبة حول علاقات الوكالة مع حركة حماس.

وقالت جولييت توما، المتحدثة باسم وكالة الأونروا، إن الاعترافات الكاذبة المنتزعة "تحت التعذيب" تم استخدامها لزيادة نشر المعلومات الخاطئة حول الوكالة كجزء من محاولات تفكيك الأونروا"، وهي اعترافات بالتهم الموجهة ضد الموظفين الـ12 المتهمين بالمشاركة في هجمات 7 أكتوبر.

وقالت الوكالة الأممية إن موظفيها "تحدثوا عن أحداث مروعة أثناء اعتقالهم واستجوابهم من السلطات الإسرائيلية. هذه التقارير تتضمن التعذيب، وسوء المعاملة الحاد، والاعتداء والاستغلال الجنسي".

وأضافت أن "عددا من موظفينا أبلغوا فرق الأونروا أنهم أرغموا على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب وسوء المعاملة"، وذلك أثناء استجوابهم بشأن هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وشددت على أن "هذه الاعترافات القسرية نتيجة التعذيب تستخدمها السلطات الإسرائيلية لنشر مزيد من المعلومات المضللة عن الوكالة ضمن محاولاتها لتفكيك الأونروا"، محذّرة من أن "هذا يضع موظفينا في غزة في خطر، وتبعاته خطرة على عملياتنا في غزة والمنطقة".

وأشارت الأونروا إلى أنها رفعت احتجاجا خطيا إلى "إسرائيل" بشأن توقيف موظفيها دون أن تتلقى أي ردّ على ذلك.