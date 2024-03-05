قوات الاحتلال تقتحم الضفة الغربية وتعتقل مواطنين

فلسطين اليوم

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، فجر اليوم الثلاثاء، حيث اقتحمت بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس، ودهمت عدداً من المنازل وفتشتها.

وبالتزامن، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي عدداً من الفلسطينيين من بلدة كوبر شمال غرب رام الله، وذلك بعد اقتحام البلدة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة كفردان غرب جنين، ودهمت عدداً من المنازل فيها، كما قامت بنشر القناصة فوق أسطح عدد من المنازل، واندلعت مواجهات بين الشبان.

واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين من طولكرم، ودهمت محل الطاهر للأدوات المنزلية في شارع الحدادين بالمدينة، وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته.

وأمس، أشارت آخر الإحصائيات إلى أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وصلت إلى نحو (7400)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

يشار إلى أنّ الاحتلال يواصل تنفيذ حملات الاعتقال في الضّفة، التي ترافقها عمليات تنكيل وتعذيب ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، بشكل غير مسبوق، ولم يستثنّ الاحتلال خلال حملات الاعتقال المرضى والجرحى وكبار السّن.