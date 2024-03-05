جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة والتجويع ضد قطاع غزة

فلسطين اليوم

لليوم الـ151 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر الدامية ضد المدنيين العزل والأمعاء الخاوية، مخلفا عشرات الشهداء والجرحى ودمارا واسعا في الممتلكات والبنية التحتية.

و استشهد عدد من المواطنين، وأصيب العشرات في قصف الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر صحفية، إن عددا من المواطنين استشهدوا، وأصيب آخرون، جراء قصف المنزل الذي يعود لعائلة "السدودي" بمخيم النصيرات.

ووصل خلال الـ24 ساعة الماضية، أكثر من 34 شهيدا إلى مجمع الشفاء الطبي، ومستشفى غزة الأوروبي، جراء استهداف الاحتلال منازل المواطنين في مدينتي غزة وخان يونس.

وقالت مصادر طبية، إن 9 شهداء وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، فيما وصل 25 شهيدا إلى مستشفى غزة الأوروبي بخان يونس، 17 منهم ارتقوا في قصف لمنزل عائلة الفقعاوي.

وأصيب عدد من المواطنين في قصف الاحتلال شارع الرشيد الساحلي، مقابل وسط قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الغربية لحي الزيتون جنوب مدينة غزة.

كما كثفت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها لمدينة خان يونس والمناطق المحيطة بها، وعلى رأسها مدينة حمد شمال مدينة خان يونس.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارات عنيفة استهدفت مناطق متفرقة في شمال قطاع غزة

وفجر اليوم الثلاثاء، استشهد 8 مواطنين وأصيب العشرات جراء قصف إسرائيلي لمربع سكني بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

ووصل شهيدان إلى مستشفى كمال عدوان إثر قصف الاحتلال منزلا لعائلة الغندور شمال قطاع غزة.

كما استهدف الطيران الحربي منزلا يعود لعائلة الكيلاني شمال بيت لاهيا ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بجروح مختلفة.

وارتقت شهيدة وأصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلاً في شارع الهوجا بمخيم جباليا، مع استمرار البحث عن عالقين تحت الأنقاض.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلا مأهولا بالسكان لعائلة "الكيلاني" شمالي بيت لاهيا، وجراء ذلك وصل عدد من الإصابات إلى مستشفى كمال عدوان.

والليلة الماضية، وتكريسا لحرب التجويع استهدف الاحتلال 3 شاحنات مساعدات على دوار الكويت جنوب مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات.

وقال شهود: إن آليات الاحتلال أطلقت النار على المجتمعين في المنطقة التي تشهد نقصا حادا في المواد الغذائية.

ويوم أمس ، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في التقرير الإحصائي اليومي، ارتفاع حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي على القطاع إلى 30 ألفًا و534 شهيدًا، إضافة لـ 71 ألفًا و920 مصابًا، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي.