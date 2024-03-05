الاحتلال يهدم منزل أسير في كفردان غرب جنين

فلسطين اليوم

هدمت جرافات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، منزل الاسير عبد الله يحيى مساد في بلدة كفردان غرب جنين.

وأفادت مصادر محلية باقتحام جيش الاحتلال البلدة ومداهمة عدد من المنازل فيها، كما قام بنشر القناصة فوق أسطح عدد من المنازل واندلعت مواجهات مع الشبان اصيب خلالها شابين بشظايا رصاص الاحتلال.

وقال حامد مساد شقيق الأسير عبد الله، إن جرافات الاحتلال قامت بعد عملية هدم المنزل البالغة مساحته 110 مترا مربعا، بوضع الطمم والأتربة داخل المنزل، وجرفت الأراضي المحيطة به والمزروع بأشجار الزيتون واللوزيات.

يشار إلى أن المعتقل عبد الله مساد طالب في جامعة النجاح قسم الهندسة الإلكترونية، اعتقل مع شقيقه عبد العزيز منذ شهر آب/ أغسطس الماضي، ويقبعان في سجن عوفر غرب رام الله.