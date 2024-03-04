المحكمة العليا الأميركية تلغي استبعاد ترامب عن الانتخابات التمهيدية الرئاسية في كولورادو

فلسطين اليوم

ألغت المحكمة الأميركية العليا، حكم محكمة ولاية كولورادو، الذي استبعد الرئيس السابق، دونالد ترامب، عن سباق الانتخابات التمهيديةالرئاسية لعام 2024 في الولاية.

وكان حكم محكمة كولورادو ذكر أنّ "ترامب غير مؤهل للترشح لمنصب الرئاسة مرة أخرى، بسبب أفعاله التي أدّت إلى هجوم الـ6 من كانونالثاني/يناير 2021، على مبنى "الكابيتول" (مقر الكونغرس الأميركي في واشنطن).

وفي حكمٍ غير موقّع، نقضت المحكمة الأميركية العليا قرار كولورادو، الذي استند إلى المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر للدستورالأميركي.

وقالت المحكمة إنّ "المحكمة العليا في كولورادو افترضت خطأً أنّ الولايات يمكنها تحديد ما إذا كان المرشح الرئاسي غير مؤهل، بموجب بندفي التعديل الرابع عشر للدستور".

ويوضح الحكم أنّ الكونغرس الأميركي، وليس الولايات، هو الذي يتعين عليه وضع قواعد بشأن كيفية تنفيذ بند التعديل الرابع عشر. وعلى هذاالنحو، فإن القرار ينطبق على جميع الولايات، وليس كولورادو فقط.

وبعد حكم المحكمة العليا الأميركية، الذي أبطل قرار كولورادو، وصف ترامب القرار بأنّه "انتصارٌ كبير" للولايات المتحدة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2024. وتُظهر استطلاعات الرأي أنّ دونالد ترامب هو المرشحالأوفر حظاً في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ومن المتوقع أن يواجه الرئيس الحالي جو بايدن.

إلا أنّ المرشحة الجمهورية، نيكي هيلي، حققت أول فوز لها على ترامب، في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في العاصمة واشنطن،وكان الأخير تغلّب عليها في ولايتي ميسوري وكارولاينا الجنوبية.

وهيلي هي المرشحة النهائية التي تتحدى ترامب، والتي تُعدّ واحدة من المنافسين الرئيسين له على ترشيح الحزب الجمهوري. وسبق أنانتقدت هيلي سلوكه وسياساته.