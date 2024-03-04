استشهاد الطفل عمرو النجار برصاص الاحتلال في نابلس

فلسطين اليوم

وكان الفلسطينيون تصدوا لاقتحام الاحتلال قرية بورين، حيث اندلعت مواجهات عنيفة مع قواته، التي أطلقت الرصاص الحيّ والغاز السامفي اتجاههم، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء الطفل وإصابة آخرين.

في غضون ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عرابة في جنين في الضفة الغربية أيضاً، بعد أن كانت اقتحمت مخيم الأمعري جنوبي مدينةالبيرة.

واستشهد الفتى مصطفى أبو شلبك، البالغ من العمر 16 عاماً، صباح اليوم الاثنين، متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيليخلال اقتحامها مخيم الأمعري.

والسبت، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتقاء الطفل، محمد خالد زيد، البالغ من العمر 13 عاماً، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال، قربمخيم الجلزون شمالي رام الله، وسط الضفة الغربية.

يأتي ذلك في ظل مواصلة الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على الضفة الغربية، بحيث تنفّذ قواته مداهمات واقتحامات متكررة لبلدات المنطقةومخيماتها، في وقتٍ تشكّل جبهة الضفة مصدر قلق دائماً من احتمال انفجارها بصورة أوسع.