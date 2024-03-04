سريع: القوات اليمنية استهدفت سفينة إسرئيلية.. ونفذت عملية ضد سفن أميركية حربية

فلسطين اليوم

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، اليوم الإثنين، عن عملياتٍ نفّذتها القوات المسلحة، استهدفت في إحداهاسفينةً إسرائيلية في البحر العربي.

وقال سريع، في بيانٍ مقتضب، إنّ قوات بلاده المسلحة استهدفت السفينة الإسرائيلية "MSC SKY" في البحر العربي، وذلك بعددٍ منالصواريخ البحرية المناسبة، مؤكداً أنّ "الإصابة كانت دقيقةً ومباشرة".

وكشف سريع أنّ عملية استهداف السفينة الإسرائيلية، جاءت بعد ساعاتٍ فقط على تنفيذ ما وصفه بـ"عمليةٍ نوعية"، أطلقت خلالها القوةالصاروخية وسلاح الجوّ المُسيّر اليمني، عدداً من الصواريخ الباليستية والطائرات المُسيّرة على عددٍ من السّفن الحربية الأميركية المعادية فيالبحر الأحمر.

وذكر سريع في البيان أنّ هاتين العمليتين، تؤكدان على قدرة القوات المسلحة على استهداف السفن الحربية وغير الحربية في آنٍ واحد.

كما شدد على أنّ عمليات القوات المسلحة متصاعدة ومستمرة في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، وباب المندب، لمنع الملاحةالإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، حتى وقف العدوان الإسرائيلي، ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكّد أنّ القوات المسلحة اليمنية، "لن تتردد في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية في البحرين الأحمر والعربي ضد كافة الأهداف المعاديةدفاعاً عن اليمن، وتأكيداً على مساندة الشعب الفلسطيني".