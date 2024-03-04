"الجهاد الإسلامي" تستقبل وفداً من "الصليب الأحمر الدولي" في "عين الحلوة"

فلسطين اليوم

استقبل مسؤول العلاقات الفلسطينية لحركة الجهاد الإسلامي في منطقة صيدا عمار حوران ، اليوم الإثنين في مخيم عين الحلوة، وفداًضم كلا من مسؤول الشؤون الانسانية في الشرق الاوسط، عبد المجيد الشاعر، ومسؤول الملف الفلسطيني للصليب الأحمر الدولي فيالجنوب، ومحمد الثكلي، بحضور مسؤول العلاقات لحركة الجهاد الاسلامي في مخيم عين الحلوة معين عباس.

واستعرض اللقاء الظروف التي يعيشها اللاجئ الفلسطيني في لبنان في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، والتي يتأثر فيها الفلسطينيبشكل مباشر، مع عدم توفر فرص عمل وتفشي البطالة.

وناقش الجانبان ميثاق الشرف الذي قام به الصليب الاحمر الدولي خلال الفترة الماضية لحماية المدنيين وقت النزاع. الداخلي ووقعتعليه مختلف القوى للفلسطينية الوطنية والاسلامية في المخيمات الفلسطينية في لبنان.

كما دعا الجانبان الى تفعيل ذلك الميثاق وشرعيته، وكانت وجهات النظر متطابقة لجهة الحفاظ على الامن والاستقرار الاجتماعي معاقتراب شهر رمضان المبارك.