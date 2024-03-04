الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة يُطلق مؤتمر البنيان المرصوص "الوعد الحق 6"

فلسطين اليوم

افتتح الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة، اليوم الإثنين، مؤتمر البنيان المرصوص "الوعد الحق 6"، في مطعم الساحة بالضاحية الجنوبيةلبيروت، بحضور علماء من عدة بلدان للتأكيد على الوحدة الإسلامية والموقف الجامع من القضية الفلسطينية، لا سيما ما تمرّ به الأراضيالمحتلة.

الهندي: كل من يواجه "إسرائيل" اليوم يصنع مجداً

وخلال المؤتمر أكد نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين د.محمد الهندي، في كلمة له، أنّ "المفاوضات الحالية هيمفاوضات بين الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية، وما من مفاوضات حقيقية مع المقاومة".

ولفت الهندي إلى أنّه "من المثير للسخرية أن أميركا التي تعطي إسرائيل السلاح لقتل الآمنين هي التي تلقي بعض فتات المساعدات عبرالطائرات"، متابعاً أنّه "حتى لو مرت صفقة التهدئة، فإن الحرب الإسرائيلية لن تتوقف، ولا سيما على رفح".

وقال الهندي إنّ "النظام العربي أثبت أنه من دون قيمة، وهو إما عاجز وصامت أو متواطؤ، ويرى في المقاومة خطراً على مصالحه"، وناشدالعرب بأن "يعاملونا كما يعاملون إسرائيل سواء بالمعابر أو باستيراد البضائع".

وأكد أنّ "ما يحمي شعبنا وأمتنا هو المقاومة التي ما زالت تسيطر وتتحكم في الميدان بعد 150 يوماً من المجازر والتجريف فوق الأرضوتحتها"، قائلاً إنّه "لم يستطع الكيان، ورغم الدعم الغربي الواسع، أن يحرر أسراه".

وأشار الهندي إلى أنّ "الإصرار على المضي قدماً من قبل مقاومة جنوب لبنان يعكس رؤيتها التي تواجه محاولات أميركا لاحتواء المقاومة فيالمنطقة".

وقال الهندي إنّ "الأقنعة سقطت والنظام العربي فضح صورته بإهدار مقومات المنطقة"، مضيفاً أنّ كل من يواجه "إسرائيل" اليوم يصنعمجداً وتاريخاً وعزاً ونصراً له وللأمة وهي عدو حتى للمطبعين.

وتابع أنّ "على الاحتلال أن ينظر إلى حاله وجنوده المأزومين والهاربين ومن يتبجح بالهجوم على رفح عليه أن يعلم أن المقاومة تحيط بكم".

وأضاف الهندي أنّه "سواء مرت صفقة التهدئة أم لم تمر فالمعركة السياسية مستمرة، وستتدخل فيها أطراف في الإقليم والخارج لمحاولةإخضاع المقاومة".





قاسم: طوفان الأقصى حقّ مشروع للفلسطينيين

نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، شدّد في كلمة له على الثقة "من أن كل التحديات التي واجهتها المقاومة في غزة والمنطقةهي المقدمة الطبيعية للنصر المؤزّر".

وأكد قاسم أنّ "طوفان الأقصى حقّ مشروع للفلسطينيين"، مضيفاً أنّ "لا جدال في مشروعيته، وهو شعلة حياة تغذي المقاومة".

ولفت إلى أنّ "أميركا تريد السيطرة على منطقتنا، وإعادة صياغتها بطريقة تجعلها حرة في تطويع من يتمرد ويواجه القرار الاستكباريالأميركي"، مشيراً إلى أنه "لولا الدعم الأميركي لإسرائيل في العدوان على غزة لما استطاعت أن تستمر أياماً في هذا العدوان".

وأوضح قاسم أنّ "العدوان على غزة هو عدوان أميركي أولاً وإسرائيلي تباعاً، بهدف إبادة الشعب الفلسطيني، وهو ليس رد فعل على طوفانالأقصى"، مضيفاً أنّ "العدوان هو عمل منهجي منظم لإعدام الحياة في غزة، ورسالة إلى كل العالم بأنه لا يمكن أن تكون هناك مقاومة فيوجه إسرائيل".

وتابع بالقول: "هم عاجزون عن القضاء على المقاومة التي أثبتت صلابتها، وأميركا تحاول تنفيس الأجواء وإبقاء الحصار التجويعي لتحقيقأهدافها".

وشدّد قاسم على أنّ "فلسطين هي من البحر إلى النهر كاملة، وبغير هذه النتيجة لا يمكن للمقاومة أن تقبل"، لافتاً إلى أنّ "الشعبالفلسطيني أثبت أنه قادر وعظيم، وهو رمز للإنسانية وجدير بالانتصار والحياة وهو يعطي دروساً للعالم بالكرامة والحرية".

وأشار إلى أنّ "استمرار العدوان هو عبثي لأنه يقتل العزّل ويدمر البيوت، ولم ينجح في أي خطوة واحدة في القضاء على المقاومة"، مضيفاًأنّ "العدوان هو في أفقٍ مسدود، وعندما يتوقف فهو انتصار موصوف للفلسطينيين، وإسرائيل اليوم هي في مرحلة اللا خيار".

وأوضح أنّ "شعب غزة أعلن من قلب المعركة وبطن الجوع أنهم صابرون، ولن يتنازلوا، ومستمرون في التضحيات حتى تحرير فلسطين"،مؤكداً أنه "من واجبنا مساندة غزة، ولدينا مصلحة حقيقية مباشرة للبنان والمنطقة لكي لا تتوسع إسرائيل في احتلال الأراضي".

وتابع قاسم بالقول: "نذكّر من لا يقتنع بما نقوم به من واجب، بمخططات الاحتلال السابقة للتوطين، وهو يواصل البحث عن الظرف المناسبلذلك"، مشدداً على أنّ "المقاومة هي التي تمنع العدو من تنفيذ مخططاته"، داعياً "الجميع إلى أن يكون في هذا الخندق".

وأردف قائلاً: "يلوموننا لأننا في محور الشرف والكرامة والقناعة نقوم بنصرة المستضعفين وتحرير الأرض، ويهددوننا بالعدوان ونهددهمبالثبات والمقاومة".

وتوعد الاحتلال بالقول إنه "إذا ارتكب الاحتلال أي حماقة بحق لبنان فستكون بنسخة مطورة عن هزيمة تموز، وستكون مدوية للاحتلالوانتصاراً مدوياً للمقاومة".

وأضاف قاسم" أوقفوا العدوان على غزة تتوقف عندئذٍ الحرب في المنطقة"، مشيراً إلى أنه "من أراد أن يكون وسيطاً عليه أن يتوسط أولاًلوقف العدوان على غزة".





حمدان: المقاومة في المنطقة شكّلت بنياناً مرصوصاً

من جانبه، قال القيادي في حركة "حماس"، أسامة حمدان، إنّ المقاومة في فلسطين أطلقت معركة "طوفان الأقصى" في وقت كان الاحتلاليستعد فيه للحسم وتصفية القضية الفلسطينية.

وأكد حمدان أنّ المقاومة نجحت في إعادة فرض القضية الفلسطينية، وأكدت أنه لا يمكن التعايش مع هذا الكيان، وأحبطت المخططاتالأميركية.

وشدّد على أنّ "المقاومة في المنطقة شكّلت بنياناً مرصوصاً"، مشيراً إلى أنّ "ما عجزوا عن تحقيقه في الميدان لن يكسبوه في السياسة أياًتكُن المكائد، والمقاومة حريصة على مراكمة إنجازاتها".

وأضاف: "نحن مرنون في التفاوض حرصاً على دماء شعبنا ومستعدون للدفاع الكامل عن شعبنا"، لافتاً إلى أنه "على دول الطوق حولفلسطين كسر مؤامرة التجويع على غزة وخصوصاً في شمالها، ولا يجب أن تقف موقف المتفرج".

وتابع حمدان أنّه "يجب تقديم دعم مستدام من أجل صمود الشعب الفلسطيني بعيداً من الأشكال الرمزية"، مشدداً على أنّه "يجب تشديدالحصار على كيان العدو وليس تأمين طرق بدائل له".

ودعا حمدان الفلسطينيين في القدس والأراضي المحتلة عام 48، إلى شد الرحال إلى الأقصى وتحويل كل يوم إلى يوم اشتباك، مضيفاً أنّه"لا يجوز أن تقف الأمة موقف المتفرج فيما الجوع يطحن شعبنا ويخطف منه فلذات الأكباد".





الشيخ حمود: نحن موعودون بزوال "إسرائيل"

وقال رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة، الشيخ ماهر حمود، إنّ "من واجبنا أن نكون قنابل متفجرة وصواريخ تُطلق لتواجه العدو".

ولفت إلى أنّ "هناك كثيراً من الفتور والعجز في مجتمعاتنا إلا محور المقاومة الذي يحاول إيقاظ الأمة من سباتها"، مضيفاً: "مطمئنون إلىزوال إسرائيل".

وتابع بالقول: "نحن موعودون بزوال إسرائيل"، مؤكداً أنه "لا يجوز لنا أن نضعف أمام الضعفاء، وعلينا أن نقف إلى جانب الحق ومواجهةالجبناء والمترددين والمثبطين".





الشيخ الصميدعي: كنت قد اتفقت مع الشهيد سليماني على تشكيل جيش للمسلمين

مفتي العراق الشيخ مهدي الصميدعي رأى أنّ "ما يحصل في غزة ما هو إلا سيل عارم من العدو لضرب المسلمين".

وأضاف الشيخ الصميدعي أنّه سبق أن التقى الشهيد قاسم سليماني 12 مرة، مشيراً إلى أنهما اتفقنا على تشكيل جيش للمسلمين منالسنة والشيعة"، مضيفاً: "أتمنى أن نشكل جيشاً من المسلمين ولا سيما من دول محور المقاومة".





وفي كلمة للشيخ أحمد بدر الدين حسون، قال إنّ الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء البريطاني أتوا إلى "إسرائيل" فور "طوفان الأقصى" لكي يعلنوا أنهما ضد الأمة جمعاء.





من جانبه، دعا رئيس الهيئة الإدارية في تجمع العلماء المسلمين في لبنان الشيخ حسان عبد الله، أبناء الشعب الأردني إلى قطع الطريقعلى المساعدات التي تصل إلى "إسرائيل" كما يفعل اليمن.

بدوره، قال الأمين العام للجماعة الإسلامية في لبنان محمد طقوش إنّ "كرامة الصهاينة ديست في غزة، والمعركة اليوم هي معركة علىمستقبل العالم".

وأكد طقوش أنّ "التفاعل العاطفي وحده لا يحسم المعركة، والجماعة الإسلامية ليست على الحياد في معركة لبنان مع الاحتلال الصهيوني".

وقال ممثل ضيوف المؤتمر محمد سليم العوا، إنّ "طوفان الأقصى هو الخطوة الأولى في تحرير فلسطين"، مضيفاً أنّ "المقاومة اليوم ليستحقاً مشروعاً فحسب بل واجباً".