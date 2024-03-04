"غالوب": أدنى تصنيف إيجابي لـ"إسرائيل" منذ أكثر من عقدين

فلسطين اليوم

نشرت مؤسسة "غالوب" الأميركية للتحليلات والاستشارات، استطلاعاً للرأي جاء فيه أنّ آراء الأميركيين تجاه "إسرائيل" ساءت في العامالماضي.

ووفق الاستطلاع فقد انخفضت آراء الأميركيين إلى 58%، مقابل 68% في العام الماضي، موضحة أنّ هذا هو "أدنى تصنيف إيجابيلإسرائيل منذ أكثر من عقدين".

وأوضحت "غالوب" أنّ هذه النتائج مأخوذة من استطلاع "الشؤون العالمية" الذي أجرته المؤسسة في الفترة من 1 إلى 20 شباط/فبرايرالماضي.

وبحسب الاستطلاع فقد كان الأميركيون دائماً "أكثر إيجابية" تجاه حليفتهم "إسرائيل"، من موقفهم تجاه الفلسطينيين.

ومنذ أن قامت مؤسسة "غالوب" بقياس الآراء حول "إسرائيل" لأول مرة في عام 1989، كان لدى 65% من الأميركيين في المتوسط آراءإيجابية تجاه "إسرائيل".

وكان أدنى معدل لـ"إسرائيل" خلال هذه الفترة هو 45% في عام 1989، وخلال فترة أخرى من التوترات المتصاعدة في المنطقة.

ويشار إلى أنه في 22 كانون الأول/ديسمبر 2023، أظهر استطلاع "غالوب" أنّ "الصحة النفسية للإسرائيليين، أسوأ من أي وقتمضى"، في أعقاب عملية "طوفان الأقصى".