وزيرة خارجية جنوب أفريقيا: سياسيون أمريكيون اتخذوا موقفا سلبيا ضدنا بعد محاكمة إسرائيل

فلسطين اليوم

قالت وزيرة خارجية جمهورية جنوب أفريقيا ناليدي باندور، إن بعض السياسيين الأمريكيين اتخذوا موقفاً سلبياً للغاية تجاه بلادها بعد محاكمة إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية.

وقالت باندور، على هامش مشاركتها في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، أنه : “من الخطأ تماماً أن يتصرف الشعب الأمريكي ضد جنوب أفريقيا، في حين أننا نكافح من أجل قضية أخلاقية وصالحة للغاية”.

وأكدت أن “جنوب أفريقيا كافحت ضد الفصل العنصري لسنوات طويلة، في وقت كانت فيه الحكومات البيضاء تتبع سياسات عنصرية”.

وأشارت باندور، إلى وجود "حاجة ماسة لمساعدة المجتمع الدولي في كفاح بلادها ضد الفصل العنصري"، مؤكدة أن "جنوب أفريقيا كانت وما زالت تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتقدم له الدعم اللازم".

وتابعت: “هذا واجبنا دائماً. عندما يتعرض الناس للاضطهاد والمصاعب والتمييز والقتل، فإن مواطني جنوب أفريقيا يتحملون مسؤولية أخلاقية لفعل شيء ما”. جنوب أفريقيا تدفع ضريبة وقوفها إلى جانب فلسطين: واشنطن اتخذت موقفاً سلبياً تجاهنا بعد محاكمة إسرائيل.

كما لفتت باندور، إلى أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي في قطاع غزة الفلسطيني بشكل خطير جداً، وأنه كان من الضروري التوجه إلى محكمة العدل الدولية، لمحاكمة تل أبيب على ممارساتها.

ولليوم 150 على التوالي يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 30 ألفا و 410 شهداء، وإصابة 71 ألفا و 700 شخص، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.