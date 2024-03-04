الأمم المتحدة: الحرب في غزة "برميل بارود" قد يؤدي إلى حرب أوسع

فلسطين اليوم

حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الإثنين من أن الحرب في غزة "برميل بارود" قد يؤدي إلى حرب أوسع في الشرق الأوسط.

وقال تورك أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف "أنا قلق للغاية من أن أي شرارة من برميل البارود هذا قد تؤدي إلى حريق هائل أوسع. سيكون لذلك تداعيات على كل دولة من دول الشرق الأوسط وأخرى كثيرة خارجه".

وفي كلمته التي يستعرض فيها الانتهاكات الرئيسية لحقوق الإنسان عبر العالم، ذكر فولكر مثلين لتداعيات الحرب الإسرائيلية إقليميا، في لبنان واليمن.

وأوضح تورك أن "التصعيد العسكري في جنوب لبنان بين "إسرائيل" وحزب الله وفصائل أخرى مسلحة مقلق للغاية" مشيرا إلى استشهاد 200 شخص في لبنان.

وأضاف "الحوادث التي قتل فيها مدنيون ولا سيما أطفال ومسعفون وصحافيون يجب أن تكون موضع تحقيق معمق" مشيرا أيضا إلى أن نحو 80 ألف إسرائيلي نزحوا من المناطق الحدودية مع لبنان، وأضاف "من الأهمية بمكان بذل كل المستطاع لتجنب حريق أوسع".