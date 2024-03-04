صحة غزة: الاحتلال قتل 364 من الكوادر الصحية واستهدف 126 سيارة إسعاف

فلسطين اليوم

قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال قتل 364 من الكوادر الصحية واعتقل 269 -بينهم مديرو مستشفيات- خلال 150 يوما من العدوان على القطاع، مشيرة إلى أنها رصدت نحو مليون إصابة بأمراض معدية.

وأضافت الوزارة في بيان أن الاحتلال دمر 155 مؤسسة صحية وأخرج 32 مستشفى و53 مركزا صحيا من الخدمة واستهدف 126 سيارة إسعاف، مشيرة أيضا إلى أنه دمر البنى التحتية لمستشفيات خان يونس وشمال غزة.

ووصفت صحة غزة الوضع الصحي في قطاع غزة بالكارثي للغاية نتيجة عدم إدخال المساعدات الطبية اللازمة، مشيرة إلى أن الاحتلال تعمد إحداث كارثة إنسانية وصحية لا توصف، مما ساهم في انتشار الأوبئة والأمراض المعدية.

وأكدت أن سكان شمال القطاع يصارعون الموت نتيجة المجاعة التي فاقت المستويات العالمية بسبب شح المياه والطعام.

ولفتت الوزارة إلى أنها رصدت نحو مليون إصابة بأمراض معدية، دون أن تتوفر لديها الإمكانيات الطبية اللازمة لمعالجتها.