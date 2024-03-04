لبنان .. مقتل مستوطن وإصابة آخرين في قصف المقاومة شمال فلسطين المحتلة

فلسطين اليوم

قالت مصادر صحفية بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلى شنت غارة على بلدة عيتا الشعب وأخرى على بلدة شيحين جنوب لبنان.

فيما استهدفت مدفعية الاحتلال بالقذائف الفسفورية والأسلحة الرشاشة بلدات حولا ومركبا ورب ثلاثين والوزاني، وسط تحليق للطيران الحربي والاستطلاعي في الأجواء اللبنانية.

في المقابل أفادت هيئة الإسعاف الإسرائيلية بمقتل شخص وإصابة 10 آخرين إثر سقوط قذائف صاروخية أطلقت من جنوب لبنان على مستوطنة مرغليوت في الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الشخص الذي قتل إثر سقوط القذائف الصاروخية هو عامل أجنبي، مؤكدة أيضا أن جميع المصابين من العمال الأجانب.

وكانت وسائل إعلام عبربة أفادت في وقت سابق بتجدد الانفجارات في مرغليوت قرب الحدود مع لبنان وتصاعد أعمدة الدخان.