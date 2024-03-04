124 شهيدا و210 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية بغزة

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، ارتفعت إلى 30534 شهيدا، و71920 إصابة غالبيتهم من النساء والأطفال.

وقالت الصحة في تقريرها اليومي، إن الاحتلال ارتكب 13 مجزرة في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 124 مواطنا، وإصابة 210 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت الصحة أن آلاف الضحايا لا زالوا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني إليهم.