استشهاد الطفل يزن الكفارنة في رفح بسبب سوء التغذية ونقص الأدوية

فلسطين اليوم

استشهد الطفل يزن زكارنة في مستشفى أبو يوسف النجار في رفح جنوب قطاع غزة بسبب سوء التغذية ونقص الأدوية.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد الأطفال المتوفين بسبب سوء التغذية وعدم توفر العلاج، إلى 16.

وكان مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، أعلن أمس الاحد، وفاة 15 طفلا جراء سوء التغذية والجفاف، مشيرا إلى أن هناك 6 أطفال آخرين في العناية المركزية.