استشهاد الطفل يزن الكفارنة في رفح بسبب سوء التغذية ونقص الأدوية

الساعة 09:33 ص|04 مارس 2024

فلسطين اليوم

استشهد الطفل يزن زكارنة في مستشفى أبو يوسف النجار في رفح جنوب قطاع غزة بسبب سوء التغذية ونقص الأدوية.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد الأطفال المتوفين بسبب سوء التغذية وعدم توفر العلاج، إلى 16.

وكان مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، أعلن أمس الاحد، وفاة 15 طفلا جراء سوء التغذية والجفاف، مشيرا إلى أن هناك 6 أطفال آخرين في العناية المركزية.