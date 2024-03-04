قوات الاحتلال تعتقل 55 مواطنا خلال اقتحامها الضفة والمقاومة تتصدى

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مدن الضفة الغربية وبلداتها واعتقلت 55 مواطنا، فيما تصدت لهم المقاومة الفلسطينية بصليات من الرصاص والعبوات المتفجرة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 12 مواطنا من مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، بينهم أسرى محررون وكوادر وقيادات بارزة في حركة الجهاد الإسلامي منهم أيمن اطبيش أحد رموز معركة الإرادة ضد الاعتقال الإداري.

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الاسمنتية والسواتر الترابية.

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال 7 مواطنين من مخيم الأمعري في رام الله، بينهم أسير محرر. كما اعتقلت ثلاثة شبان من محافظة بيت لحم.

وعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين بعد مداهمة عدة أحياء من مدينة القدس المحتلة.

ومن بلدة دورا جنوب الخليل،اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي عددا من المواطنين .

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدد من المركبات العسكرية، واعتقلت عددا من الأسرى المحررين عرف منهم: هشام أبو هواش، عادل، وعارف حريبات، وأيمن، ومحمد، وخالد علي اطبيش، وعيسى العواودة، واسلام حجة، وعيسى أبو عرقوب، وعلي الحروب بعد مداهمة منازلهم.

وفي سياسة التصعيد، اقتحمت قوات الاحتلال أيضا بلدة حبلة جنوب مدينة قلقيلية، وبدأت عملية تفتيش لعدد من المنازل، إضافة لعرقلتها عمل الطواقم الطبية في شارع 22 في قلقيلية.

كما نشرت منصات فلسطينية مشاهد توثق اقتحام قوات الاحتلال مخيم نور شمس شرقي طولكرم بالضفة الغربية المحتلة، وسط سماع أصوات إطلاق نار.

وتظهر المشاهد سماع أصوات اشتباكات وتصاعد الدخان جراء إلقاء قوات الاحتلال قنابل دخانية في المخيم.

وفي نابلس، اقتحم مستوطنون ما يعتقدون أنه قبر النبي يوسف في المنطقة الشرقية، وهاجموا عددا من منازل المواطنين.

وبسبب ذلك اندلعت اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين، مما دفع قوات الاحتلال إلى جلب آليات إلى المنطقة لمحاصرة منطقة قبر يوسف، لتأمين دخول المستوطنين المتطرفين لتأدية طقوس تلمودية.

وبثت منصات فلسطينية صور اقتحام المستوطنين منطقة قبر يوسف بالمنطقة الشرقية من نابلس ومهاجمتهم لعدد من منازل الفلسطينيين.