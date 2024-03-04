قوات الاحتلال تفجر منزل الشهيد معاذ المصري في نابلس

فلسطين اليوم

فجرت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الإثنين، منزل الشهيد معاذ المصري في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال، ليلا مدينة نابلس وحاصرت احدى العمارات في حي المخفية وأجبرت سكانها على الخروج إلى العراء، تمهيدا لهدم شقة الشهيد معاذ المصري.

وفي وقت لاحق أخلت قوات الاحتلال عددا كبيرا من الشقق والمنازل في المنطقة القريبة وزرعت المتفجرات في منزل المصري قبل أن تفجره.

وقال شهود عيان، إن صوت دوي انفجار قوي سمع في أحياء المدينة لحظة تفجير المنزل، الذي هدم بشكل كامل.

يذكر أن المصري استشهد في الرابع من شهر أيار العام الماضي، خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة القديمة من نابلس.