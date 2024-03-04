هيلي تفوز على ترامب في العاصمة واشنطن

فلسطين اليوم

فازت سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكب هيلي على الرئيس الأميركي السابق دومالد ترمب في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري على مستوى العاصمة واشنطن.

وحصلت هيلي على 62.88% من الأصوات مقابل 33.22% لترامب، حسبما أعلن الحزب الجمهوري في وقت متأخر من يوم الأحد.

وأدلى ما مجموعه 2035 جمهوريا بأصواتهم، وهذا هو أول فوز لهيلي في الانتخابات التمهيدية.

ويشار إلى أن فرص هيلي لا تزال ضئيلة في التغلب في نهاية المطاف على الرئيس السابق في تأمين ترشيح الحزب الجمهوري.

وكان ترامب قد فاز بجميع السباقات التمهيدية حتى الآن، بما في ذلك ولاية كارولينا الجنوبية، مسقط رأس هيلي.

ومن شبه المؤكد أن ترامب سيواجه الرئيس الأميركي الحالي الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقبل الانتخابات التمهيدية في واشنطن العاصمة، كان ترامب قد حصل بالفعل على 244 مندوبا مقابل 24 لهيلي. وسيضيف فوزها في عاصمة البلاد 19 مندوبا فقط إلى مجموعها.

ومع ذلك، أشارت هيلي إلى أنها ستبقى في السباق حتى انتخابات "الثلاثاء الكبير" على الأقل، عندما يجري التصويت في 15 ولاية إلى جانب إقليم "ساموا".