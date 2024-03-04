بالصواريخ والعبوات.. المقاومة تستهدف قوتين إسرائيليتين حاولتا التسلل إلى لبنان

فلسطين اليوم

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الإثنين، قوةً إسرائيلية، أثناء قيامها بمحاولة التسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية، في منطقة وادي قطمون.

وذكرت المقاومة في بيانها، أنّ الاستهداف تم بالأسلحة الصاروخية، وحققت إصاباتٍ مباشرة.

كما أعلنت المقاومة، اليوم، استهداف قوة إسرائيلية من لواء "غولاني"، أثناء محاولتها ‏التسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية من جهة خربة زرعيت مقابل بلدة راميا.

وتم الاستهداف بتفجير عبوةٍ ناسفة كبيرة بالقوة المتسللة، ثم تلاها استهداف بعددٍ من قذائف المدفعية، وتم تحقيق إصاباتٍ مباشرة، وفق البيان.