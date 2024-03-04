استشهاد فتى برصاص الاحتلال في مخيم الأمعري

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة استشهاد الفتى مصطفى أبو شلبك (16 عاما)، اليوم الإثنين، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم الأمعري في رام الله.

وفي ساعات الصباح الأولى، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الأمعري، واندلعت مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي صوب الشبان، ما أدى لإصابة الفتى أبو شلبك في الرقبة والصدر وهو من مخيم قلنديا، ونقل إلى مجمع فلسطين الطبي حيث أعلن الأطباء استشهاده.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال تمركزت عند المدخل الرئيسي للمخيم، عقب اقتحامه لعدة ساعات.