شهادات من قطاع غزة: الاحتلال دهس عشرات الفلسطينيين عمداً وهم أحياء

فلسطين اليوم

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، إنه وثق عشرات من الحالات تعمدت فيها دبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي دهس مدنيين وهم أحياء في قطاع غزة.

وأورد المرصد الحقوقي إفادات حول عمليات سحق أجساد مدنيين وتفتيتها، في سيناريوهات عدة مروعة كان يتم فيها أحياناً تكبيل الضحية قبل دهسه عن سبق إصرار.

إحدى الحالات التي أوردها المرصد كانت لشاب في حي "الزيتون" بمدينة غزة يوم 29 فبراير/شباط المنصرم، إذ اعتقل جيش الاحتلال الضحية وقيد يديه بقيود بلاستيكية وأخضعه للتحقيق قبل دهسه بمركبة مدرعة.

ونقل المرصد عن شهود عيان قولهم إن الحادثة جرت في شارع "صلاح الدين" الرئيس في حي الزيتون وسبقها ربط الضحية بقيود بلاستيكية من جنود إسرائيليين ثم دهس جسده من الساقين إلى الأعلى، بعد وضعه على الأسفلت بدلاً من الرمال المجاورة لضمان سحق تام وكامل.

وبحسب المرصد، تظهر آثار واضحة لجرافة عسكرية أو دبابة على جسد الضحية المتهتك تمامًا والمنطقة المحيطة، فيما تم تجريد الضحية من ملابسه بتعمّد، وظهر مرتديًا ملابس داخلية فقط.