المقاومة تسطر ملاحم في غزة وخانيونس.. وكمائن سرايا القدس توجع الاحتلال

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، تأكيد مجاهديها تنفيذهم عدداً من المهام بعد عودتهم من مناطق الاشتباك في حي الزيتون، حيث قصفوا تجمعاً لجنود الاحتلال بقذائف "الهاون"، كما خاضوا اشتباكاتٍ مع القوات الإسرائيلية المتوغلة بالأسلحة الرشاشة، واستهدفوا بصاروخ موجّه من طراز "107"، مبنى تحصنت فيه قوة إسرائيلية، موقعين أفرادها بين قتيلٍ وجريح.

وقصفت السرايا بوابل من قذائف "الهاون"، تجمعاً لقوات الاحتلال شمالي غربي بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، ومواضع تجمّع الآليات والجنود الإسرائيليين في محور التقدم "نتساريم" جنوبي مدينة غزة.

وكانت السرايا قد تبنّت استهداف مجاهديها، لآليتين عسكريتين إسرائيليتين بقذائف الـ"RPG"، إضافةً إلى تفجير مبنى تمّ تفخيخه مسبقاً، بعد أن تحصنت فيه قوة من "الجيش" الإسرائيلي، وقع أفرادها بين قتيل وجريح، في بلدة عبسان الكبيرة، شرقي مدينة خان يونس.

وتحت وطأة معارك قطاع غزة على قواته، أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، تحت بند "سُمح بالنشر"، بمقتل الضابط، دينيس ياكيموف، من الكتيبة "17" في اللواء "بيسلاح"، في معركة أمس في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وكان "الجيش" الإسرائيلي، قد أقرّ أمس، بمقتل ثلاثة جنودٍ في صفوفه، وجرح آخرين، في المعارك مع المقاومة الفلسطينية في عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، وذلك نتيجةً لتفخيخ المقاومة منزلاً دخلته قوة إسرائيلية.