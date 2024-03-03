الاحتلال سحب قتلاه وجرحاه بالمروحيات.. المقاومة الإسلامية في لبنان تعلن عن عملية جديدة

فلسطين اليوم

تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، عملياتها العسكرية ضد مواقع الاحتلال الإسرائيلي وتجمعاته على طول الحدود اللبنانية - الفلسطينية المحتلة، دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته.

وفي أبرز عملياتها اليوم، استهدفت المقاومة الإسلامية، بالأسلحة المناسبة، قوّةً عسكرية إسرائيلية مقابل قرية الوزاني، بعد رصدٍ ‌‏دقيق، ‌‎ وحققت ‏فيها إصابات ‏مباشرة، ممّا دفع قوات الاحتلال إلى إطلاق قذائف دخانية للتغطية على عملية سحب ‏القتلى والجرحى ‏بالمروحيّات منموقع الاستهداف.‏

واستهدفت المقاومة الإسلامية أيضاً انتشاراً ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في جبل "نذر"، بالإضافة إلى استهدافها موقع "السمّاقة" الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية، مؤكّدةً تحقيق إصابات مباشرة في العمليتين. ‏

كما ‌‎استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة منظومة ‏المراقبة في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة، بالإضافة إلى استهدافهم موقع"جل ‏العلام" بصاروخ "بركان" وإصابته مباشرةً.‏

وبالتزامن، أفاد مراسل صحافي في جنوب لبنان بأنّ المقاومة استهدفت قوّةً إسرائيلية في محيط بلدة الغجر اللبنانية المحتلة، وبانطلاقنيران مباشرة من لبنان في اتجاه هدف عسكري إسرائيلي في إصبع الجليل، وأيضاً في اتجاه الجليل الغربي.

وأشار المراسل إلى قصف إسرائيلي بالقنابل الفوسفورية والقذائف المدفعية استهدف بلدة الخيام جتوبي البلاد، التي تتعرض أيضاً لقصف مدفعي متجدد.

وفي وقت تواصل فيه المقاومة الإسلامية عملياتها ضد أهداف الاحتلال شمالي فلسطين المحتلة، يزداد الضغط على المستوطنات هناك، حيثيقرّ الإعلام الإسرائيلي بـ "صعوبة العودة للعيش فيها"، وبالصعوبة التي يجدها "جيش" الاحتلال لإعادة الأمن للمستوطنين.

وفي جولته في مستوطنة المطلّة، تحدّث مراسل صحيفة "إسرائيل هيوم" عيدان أفني، عن الإنذارات المتكررة كل دقائق، والتي تطلّب منهالاحتماء في المناطق المخصّصة لذلك، بسبب إطلاق حزب الله صاروخاً مضاداً للدبابات، أو اكتشاف طائرة مسيّرة عائدة للحزب فيالأجواء.