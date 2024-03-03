حماس: استهداف الاحتلال لقوافل الإغاثة تأكيد لإصراره على حرب الإبادة

فلسطين اليوم

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن استهداف جيش الاحتلال لقوافل الإغاثة هو تأكيد وإصرار من الكيان المجرم على المضي قدماًفي حرب الإبادة والتطهير العرقي.

وقالت حماس في تصريح صحفي اليوم الأحد، " استهداف قوافل الإغاثة وآخرها شاحنة مساعدات لإحدى الجمعيات الخيرية الكويتية فيمدينة دير البلح، وارتقاء عدد من الشهداء واصابة جرحى من أبناء شعبنا الفلسطيني، يدلل على إصرار الاحتلال بالمضي بحرب الإبادةالجماعية".

واضافت : "أن من أحد أركان الحرب التجويع الممنهج وتعميق الكارثة الإنسانية في القطاع، وحرمان أهلنا من الحصول على أيةمساعدات".

وأشارت إلى ان الاحتلال في تجاهلٍ تام لكافة القوانين والضوابط الإنسانية، ولمقررات محكمة العدل الدولية التي طالبته بوقف حرب الإبادةبكافة أركانها.

وشددت الحركة على أن استمرار الاحتلال باستهداف قوافل المساعدات والإغاثة تعبر عن مستوى غير مسبوق في الإجرام والوحشية فيتاريخنا المعاصر.

وجددت دعوتها للمجتمع الدولي والأمم المتحدة، والدول العربية والإسلامية بشكلٍ خاص، بضرورة الخروج عن حالة الصمت غير المبرر "،والتحرك على كافة الأصعدة الرسمية والشعبية، لإرغام هذا الكيان النازي على وقف حربه الهمجية الهادفة لتهجير شعبنا وطمس القضيةالفلسطينية.