وفد فلسطيني يزور الأستاذ "فتح شريف" ويعلن دعمه المطلق لقضيته المحقّة

فلسطين اليوم

قام وفد فلسطيني من منطقة صور ضمّ ممثلين عن قيادة تحالف القوى الفلسطينية والجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، والقوىالاسلامية، واللجان الأهلية، وممثلين عن مجلس علماء فلسطين وعن هيئة علماء فلسطين، وشخصيات فلسطينية، بزيارة رئيس اتحاد المعلمينفي لبنان الأستاذ فتح شريف، حيث تمّ مناقشة تداعيات وآثار سلوك ادارة الأونروا في لبنان بحقه وحق الموظفين.

وفي الوقت الذي أثنى فيه الوفد الفلسطيني على أداء الأستاذ شريف المهني والوطني، تم التأكيد على خطورة هذا الإجراء من قبل إدارةالوكالة، والرفض المطلق بتسلل المشاريع المشبوهة التي تريد الانتقاص من حق الموظفين من أبناء شعبنا بالدعم والتأييد وجلب النصرةللقضية الفلسطينية، ولشعبنا الفلسطيني المنكوب في غزة.

وأشار الوفد أن هذه الإجراءات المتسرّعة والغير مسؤولة، هي خنجر في خاصرة اللاجئين الفلسطينيين بشكل عام، والموظفين بشكل خاص،وهي حرب على الفكرة والنهج، والهدف منها القضاء على كينونة اللاجئ وحقه في العودة من بوابة الانتماء والتأييد للحق الفلسطيني، داعينإلى أن تلتفت الوكالة في لبنان لدورها المنوط بها في إغاثة وتشغيل اللاجئين إلى حين العودة.

وأكّد الوفد الفلسطيني دعمه موقف اتحاد المعلمين في لبنان، ومواكبته لكافة الأنشطة التي يعلن عنها، وذلك حمايةً للموظفين وحمايةًللمؤسسة التي نتمسك بها شاهداً على النكبة إلى حين العودة.