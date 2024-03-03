المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف منظومة المراقبة في موقع "المطلة"

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الأحد، استهدافها منظومة ‏المراقبة في موقع "المطلة" التابع للاحتلال عند الحدود مع فلسطينالمحتلّة، مشيرةً إلى أن العملية نُفّذت بالأسلحة المناسبة التي أصابت المنظومة بشكل مباشر.

وفي بيانها، أكدت المقاومة أن استهداف منظومة المراقبة الإسرائيلية يأتي دعماً "لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداًلمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة".

بدوره، أفاد مصدر صحفي بتعرّض تل الحمامص والأطراف الأخرى لبلدة الخيام جنوبي لبنان لقصف مدفعي إسرائيلي.

وبصاروخ "بركان"، استهدفت المقاومة موقع "جل العلام" التابع للاحتلال، اليوم، محققةً إصابة مباشرة فيه.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ نيراناً مباشرة أُطلقت للمرة الثانية من الأراضي اللبنانية نحو هدف عسكري في الجليل الغربي، وأنصفارات الإنذار دوّت في مستوطنتي "شلومي" و"بيتسيت".

وفي وقت تواصل فيه المقاومة الإسلامية عملياتها ضد أهداف الاحتلال شمالي فلسطين المحتلة، يزداد الضغط على المستوطنات هناك، حيثيقرّ الإعلام الإسرائيلي بـ "صعوبة العودة للعيش فيها"، وبالصعوبة التي يجدها "جيش" الاحتلال لإعادة الأمن للمستوطنين.

وفي جولته في مستوطنة المطلّة، تحدّث مراسل صحيفة "إسرائيل هيوم" عيدان أفني، عن الإنذارات المتكررة كل دقائق، والتي تطلّب منهالاحتماء في المناطق المخصّصة لذلك، بسبب إطلاق حزب الله صاروخاً مضاداً للدبابات، أو اكتشاف طائرة مسيّرة عائدة للحزب فيالأجواء.