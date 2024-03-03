واشنطن.. مئات المتظاهرين ينددون بالحرب الإسرائيلية على غزة

فلسطين اليوم

تجمع مئات المتظاهرين أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن، احتجاجا على الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة ودعم الإدارةالأمريكية لها.

وحمل المتظاهرون، الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها "فلسطين حرة" و"أنهوا الاحتلال" و"أوقفوا الإبادة الجماعية" و"أوقفوا الدعمالأمريكي "لإسرائيل".

وقال محمد حبة أحد المتظاهرين، إنهم لن يوقفوا الاحتجاجات في الشوارع حتى تتوقف "إسرائيل" عن "الإبادة الجماعية المستمرة ضدالفلسطينيين من قبل الإدارة الإسرائيلية والأمريكية".

وأضاف أن "الرئيس جو بايدن غير قادر على التعاطف مع الشعب الفلسطينيين، إنه يأكل الآيس كريم وهو يتحدث عن وقف إطلاق النار".

بدروه، دعا المتظاهر دومينيك فييرو إلى وقف فوري لإطلاق النار، معربا عن حزنه العميق لما يحدث من "مذابح" في فلسطين.

وشدد فييرو على ضرورة عدم البقاء صامتين ضد الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل"، مشيرا إلى أنه من لم يشعر بالألم تجاه مايحصل في فلسطين، فهذا يعني وجود مشكلة في طبيعته.

والاثنين، توجه الطيار الأمريكي آرون بوشنل (25 عاما)، نحو مقر السفارة الإسرائيلية في واشنطن، ولدى وصوله سكب بنزينا على رأسهوأضرم النار في نفسه وهو يصرخ "الحرية لفلسطين"، مرارا وتكرارا، حتى توقف عن التنفس، لتعلن شرطة واشنطن لاحقا مفارقته الحياة.

وقبيل إضرامه النار بنفسه، قال بوشنل، أمام مقر السفارة: "سأنظم احتجاجا عنيفا للغاية الآن، لكن احتجاجي ليس كبيرا مقارنة بمايعيشه الفلسطينيون على أيدي محتليهم".