الجهاد الإسلامي: العدوان على غزة كشف العورات وسجّل سقوطاً لما يُسمى المجتمع الدولي

فلسطين اليوم

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن العدو الصهيوني أقدم على جريمة عدوانية جديدة، حيث قامت قواته باستهداف المئات منالمواطنين الذين احتشدوا قرب دوار الكويت جنوب مدينة غزة، في انتظار شاحنات الدقيق، كي يُطعموا أطفالهم الجوعى.

وأضافت الحركة في بيان لها، مساء اليوم الأحد، أن ما حدث ويحدث في قطاع غزة من مجازر متواصلة دليلٌ إضافي على الطابعالإجرامي الذي يُلازم سلوك جيش الاحتلال، بتعليماتٍ من جنرالاته وقادته السياسيين.

ولفت البيان إلى أن العدوان الصهيوني على قطاع غزة كشف العورات، وسجّل سقوطاً مدوياً لما يُسمى "المجتمع الدولي" وغضه الطرف عمايحدث من إبادة جماعية، وهو من أعطى الاحتلال رخصةَ القتل، بينما يُحرّم ويُجرّم مقاومة شعبنا لهذا العدوان المتواصل.

وتابع البيان: "على العالم أجمع، ولا سيما الأنظمة العربية والإسلامية، تحمل مسؤولياتها في وقف هذه المجازر وفي إدخال المساعداتالإنسانية إلى قطاع غزة دون انتظار إذن من الاحتلال ولا سيما ان هناك بعض الدول قد فتحت حدودها وموانئها لفك الحصار عن الكيانفيما لا تفعل شيئا لإنقاذ أهلنا في غزة".