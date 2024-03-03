زيارة غانتس إلى واشنطن من دون إبلاغ نتنياهو تعزّز الانقسام في كيان الاحتلال

فلسطين اليوم

كشف الإعلام الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنّ المواجهة الحادة بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وعضو كابينت الحرب ورئيسمعسكر الدولة، بيني غانتس، تتواصل بسبب زيارة الأخير إلى واشنطن، والتي لم تُقرّ من رئيس الحكومة.

وأكدت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أنّ السفير الإسرائيلي في واشنطن، مايك هرتسوغ، لن يتعامل مع زيارة غانتس إلى الولاياتالمتحدة، وسيغيب عن الاجتماعات مع كبار مسؤولي الإدارة، بتوجيه من نتنياهو، وخلافاً للإجراءات المتبعة عادةً والتي تقضي أن تتولىالسفارة تنسيق زيارة عمل أي وزير إلى بلد أجنبي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية قولها إنّ "غانتس يودّ الخروج من الحكومة ولا يستطيع القيام بذلك قبل انتهاء الحرب وعودة الأسرى،خصوصاً في ظل عدم وجود شرعية جماهيرية لديه، لذا يحاول المس بنتنياهو وبمكانته كرئيس للحكومة، على أمل أن يقوم الأخير بالمهمةنيابةً عنه ويقيله من الحكومة ويجعل منه بطلاً".

صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، وضعت إعطاء التعليمات لهرتسوغ بتجاهل الزيارة واعتبارها غير رسمية، في إطار" انتقام" نتنياهو من غانتس، مؤكدةً أنّ نقاشاً حاداً دار بينهما، خاطب فيه نتنياهو غانتس بالقول "إسرائيل لديها رئيس وزراء واحد فقط".

وأشارت الصحيفة أيضاً إلى امتناع الحكومة عن تمويل الزيارة لتعارضها مع اللوائح الحكومية التي تتطلّب موافقة رئيس الوزراء على مغادرةالوزير في رحلة دبلوماسية، ما يعني أن تمويلها سيكون على عاتق حزب غانتس، علماً أن الأخير يرافقه حرّاسه في الزيارة.

وزير "الأمن القومي"، إيتمار بن غفير، من جهته علّق على سفر غانتس بالقول: إنّ الوزير في "إسرائيل" خاضع لرئيس الوزراء، وإنه كانينبغي لنتنياهو أن يدعوه إلى الالتزام بالنظام.

وانتقد بن غفير، ما سمّاه "قيام حكومة داخل الحكومة"، منتقداً نتنياهو لتفضيله مقاربة معسكر الدولة على مقاربة اليمين، ولتساهلهو"استسلامه" في موضوع مفاوضات إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين بالتزامن مع شهر رمضان.

كما انتقد بن غفير وزير الأمن يوآف غالانت، قائلاً إنه يحاول دائماً أخذ الجميع إلى الانتخابات، وإنه مثّل طوال السنة الماضية سياسةمختلفة، وليس سياسة "المعسكر الوطني"، داعياً نتنياهو إلى إلزامه بالنظام وإعطائه إنذاراً "إما أن تختارنا أو أن تستقيل".

وفي حديثٍ مع إذاعة "جيش" الاحتلال، دافع عضو الكنيست من "معسكر الدولة"، ميخال بيتون، عن غانتس، قائلاً إنّه حدّد سفره إلىالولايات المتحدة بسرعة على ضوء وضعٍ معقّدٍ جداً مع الأميركيين، وأنه أبلغ رئيس الحكومة بذلك، معتبراً أنه كان على نتنياهو أن يبارك ذلك.

الوزير في حكومة الاحتلال وعضو الكنيست عن حزب "الليكود"، دودي أمسالم، هاجم غانتس مخاطباً إياه بالقول: "سيد غانتس، دخولكإلى الحكومة كان من أجل خلق الوحدة في حالة الطوارئ، وليس كي تكون حصان طروادة. رحلتك هذا الصباح إلى الولايات المتحدة هيانتهاك كامل لقانون عمل الحكومة. أنت الذي تبكي دائماً على انتهاك الاتفاقيات".

وأضاف أمسالم: "ربما ينظر إليك الأميركيون على أنك العنوان لقيادة عملية إقامة الدولة الفلسطينية ووقف القتال في غزة. ولتذكيرك، لقددخلت حكومة الطوارئ لخلق إجماع أثناء الحرب، وليس لمنع الجيش الإسرائيلي من الانتصار".