تشييع الشهيد الطفل محمد زيد في رام الله

فلسطين اليوم

شيعت جماهير غفيرة اليوم الأحد، جثمان الشهيد الطفل محمد خالد زيد (13 عاما)، من مخيم الجلزون شمال رام الله، إلى مثواه الأخير.

وانطلق موكب التشييع من أمام مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، وصولا إلى منزل عائلة الشهيد في المخيم، حيث ألقت عائلته وأصدقاؤه نظرة الوداع على جثمانه، قبل أن ينقل إلى مسجد حراء وسط المخيم، حيث أدى المواطنون صلاة الجنازة على روحه الطاهرة.

واستشهد الطفل زيد متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال، مساء أمس السبت، قرب مخيم الجلزون شمال رام الله.