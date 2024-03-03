الصحة بغزة: 90 شهيدًا و177 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

فلسطين اليوم

قالت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأحد، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 90 شهيدًا و177 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت الصحة، في تقريرها اليومي، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 30,410 شهداء و71,700 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأكدت أنه ما زال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.