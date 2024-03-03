المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف موقع "جل العلام" وتحقق إصابة مباشرة

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف موقع "جل ‏العلام" التابع للاحتلال الإسرائيلي، بصاروخ "بركان"، وتحقيق إصابة مباشرة فيه.

وجاء في بيان المقاومة الإسلامية في لبنان أنّ هذا الاستهداف يأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أنّ نيراناً مباشرة أُطلِقَت للمرة الثانية من الأراضي اللبنانية، اليوم، نحو هدف عسكري في الجليل الغربي، وأن صفارات الإنذار دوت في مستوطنتي "شلومي" و"بيتسيت".