رغم غضب نتنياهو.. هاريس تلتقي غانتس غدا لبحث حرب غزة

فلسطين اليوم

قال مسؤول بالبيت الأبيض إن كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي ستلتقي الوزير في حكومة الاحتلال بيني غانتس غدا الاثنين، لبحث تطورات الحرب على قطاع غزة ، في حين أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السفارة الإسرائيلية في واشنطن بعدم تقديم خدمات لغانتس أو مرافقيه.

ونقلت شبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية عن مسؤول في البيت الأبيض -لم تسمه- قوله إنه "الاجتماع بين هاريس وغانتس الاثنين جزء من جهودنا المستمرة مع مسؤولين إسرائيليين بشأن حرب غزة والتخطيط للمرحلة المقبلة"، دون تحديد مكان اللقاء.

وأضاف المسؤول أن هاريس ستسلط الضوء خلال الاجتماع على المخاوف بشأن سقوط ضحايا من المدنيين في غزة والوضع في رفح بالإضافة إلى تأمين وقف مؤقت لإطلاق النار والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين بغزة وزيادة المساعدات للقطاع.

كما سيلتقي غانتس أيضا مستشار الأمن القومي جيك سوليفان وأعضاء جمهوريين وديمقراطيين في الكونغرس.

وكان غانتس قد توجه فجر اليوم الأحد إلى واشنطن، ويتوقع أن يتوجه بعد ذلك إلى لندن لعقد سلسلة من الاجتماعات، دون التنسيق مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

في المقابل، بعث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توجيهات إلى السفارة الإسرائيلية في واشنطن أمر بموجبها بعدم تقديم خدمات لبيني غانتس الوزير في مجلس الحرب زعيم حزب معسكر الدولة أو مرافقيه في زيارته التي يبدؤها اليوم الأحد للولايات المتحدة.

وأضافت إذاعة الجيش الإسرائيلي -التي أوردت الخبر- أن مقربين من غانتس رتبوا الزيارة بشكل مستقل ودون الاستعانة بالسفارة في واشنطن.

وسبق لنتنياهو والمقربين منه أن اتهموا غانتس بترتيب السفر إلى الولايات المتحدة للقاء مسؤولين كبار دون التنسيق مع رئيس الوزراء وفق ما تمليه اللوائح الداخلية ودون حصوله على إذن مسبق منه.

وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن مقربين من نتنياهو أكدوا غضب رئيس الحكومة من تصرف غانتس، مشيرة إلى أن نتنياهو أوضح لغانتس أن "إسرائيل" لديها رئيس وزراء واحد فقط.

ورد مقربون من غانتس أنه تم إبلاغ نتنياهو بالأمر وفق ما تقتضيه اللوائح.

واحتدم التوتر بين الجانبين إثر اتهامات سابقة من نتنياهو لغانتس بالالتفاف على رئيس الوزراء والتواصل مع الأميركيين من ورائه وتنسيق مواقف مع الإدارة بشأن الحرب وصفقات تبادل الأسرى.

وغانتس -الذي كان قائدا عسكريا ووزيرا للحرب- هو المنافس السياسي الرئيسي في استطلاعات الرأي لنتنياهو الذي يتعرض لانتقادات من الرئيس الأميركي جو بايدن.