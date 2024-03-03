قوات الاحتلال تقتحم الضفة الغربية وتعتقل مواطنين

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الأحد، مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، ودهمت عدة المنازل واعتقلت مواطنين ونكلت بآخرين وسط مواجهات واشتباكات مسلحة.

واعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، الشابين براء أبو ناعسة، وأسيد العادل من مخيم جنين، أثناء تواجهدهما داخل أراضي الـ48.



وسلمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، أسيرا محررا من قرية العساكرة شرق بيت لحم، بلاغا لمراجعة مخابراتها.

وأفاد مصدر محلي أن قوات الاحتلال سلمت الشاب علي كريم عساكرة (18 عاما)، بلاغا لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة "غوش عصيون" الجاثمة على أراضي المواطنين جنوبا، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة بلدة عزون شرق قلقيلية.وأفادت مصادر محلية بأن عددا من المركبات العسكرية اقتحمت عدة أحياء في البلدة دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.

كما اقتحم جيش الاحتلال بلدة جيوس شرق قلقيلية وسير آلياته العسكرية في شوارع البلدة.

كذلك اقتحم طولكرم ونفذحملة دهم واعتقالات وسط اشتباكات. واعتقلت قوات الاحتلال المواطن تيسير الجابر بعد اقتحام منزله في طولكرم.

واقتحمت، فجرا، قوات الاحتلال مدينة نابلس من عدة محاور، ودهمت عدة أحياء، واعتقلت طالبة جامعية بعد مداهمة منزلها في شارع المدارس بالمدينة شمال الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال منطقة الظهر ببلدة بيت أمر شمال الخليل، ودهمت أراضي بجوار مستوطنة كرمي تسور.

وصباح اليوم،اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين بينهم طفل من قرية حوسان غرب بيت لحم وبلدة بيت فجار جنوبا.