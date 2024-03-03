"أطباء بلا حدود": الجوع ونقص الرعاية الطبية والقنابل يقتلون سكان غزة

فلسطين اليوم

قالت منسقة منظمة "أطباء بلا حدود" بقطاع غزة ليزا ماكينير، إنه إذا لم يُقتل سكان قطاع غزة بالقنابل فإنهم يقتلون جوعا ويموتون بسبب نقص الرعاية الطبية.

ووصفت ماكينير- في سلسلة منشورات على حساب المنظمة الدولية عبر منصة "إكس"- الغياب الصارخ للمساحة الإنسانية، والحصار الإسرائيلي الذي يعيق دخول الإمدادات إلى غزة، بأنه "مروع".

وأكدت أن الحصار الإسرائيلي المشدد على غزة يعيق دخول الإمدادات الحيوية إلى القطاع.

وأشارت المنسقة إلى أن توفير المساعدات داخل القطاع شبه مستحيل بسبب تجاهل "إسرائيل" التام لحماية البعثات الطبية والإنسانية وطواقمها وسلامتهم، ومنع وصول الفلسطينيين إلى المساعدات المنقذة للحياة".