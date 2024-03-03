مادورو: ما يحدث في غزة أول إبادة جماعية يتمّ بثّها مباشرة على الهواء

فلسطين اليوم

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في تصريح للصحافيين اليوم، أنّ "ما يحدث في غزة هو أول إبادة جماعية يتمّ بثّها مباشرة وعلى شبكات التواصل الاجتماعي".

واعتبر الرئيس الفنزويلي الحرب الجارية على الفلسطينيين في قطاع غزة "حدثاً كارثياً ومؤسفاً في القرن الحادي والعشرين".

ونوه مادورو، في تغريدة عبر منصة "إكس"، بالتظاهرات الحاشدة التي خرجت في فنزويلا رفضاً للإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون بسبب الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مادورو: "لقد خرج شعب فنزويلا، أفضل بناته وأبنائه، إلى الشوارع، من هذه الأراضي البوليفارية، ليرفضوا بشدة العدوان والإبادة التي يتعرض لها الشعب العربي الفلسطيني على يد حكومة "إسرائيل".. كفى مذابح!".

وفي وقت سابق اليوم، شدّد مادورو، على الموقف الواضح لأميركا اللاتينية والذي يطالب بوقف إطلاق النار في غزّة، في ظل دخول العدوان الإسرائيلي على القطاع اليوم 148، مشيراً إلى أنّ "قلق الملايين من البشر وعشرات الحكومات مشروع".

والأسبوع الماضي، قال مادورو بشأن غزّة إنّ "شعوب وحكومات العالم كافة تتوقّع من محكمة العدل الدولية التحرّك لوقف الإبادة الجماعية"، مؤكداً أنّ "إسرائيل" تجوّع الفلسطينيين لجعلهم يرغبون بالهجرة والرحيل عن أرضهم.