14 شهيدا بينهم 6 أطفال في قصف إسرائيلي على رفح

فلسطين اليوم

استشهد 14 فلسطينيا بينهم 6 أطفال، وأصيب آخرون، أمس السبت، جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مبنى سكنيا مكونا من 3 طوابق شرق رفح جنوبي قطاع غزة

ووصل عدد من الشهداء والمصابين إلى مستشفى أبو يوسف النجار في رفح بعد قصف إسرائيلي على منزل لعائلة أبو عنزة في حي الجنينة شرق رفح.

وقالت فرق الإسعاف والدفاع المدني إنها ما زالت تبحث عن مفقودين تحت الركام، حيث أدى القصف لتدمير المنزل بشكل كامل وتسبب في أضرار جسيمة بمنازل المواطنين.

ويأتي هذا القصف رغم تحذيرات دولية من خطورة شن عملية عسكرية على المدينة المكتظة بنازحين لجؤوا إليها باعتبارها آخر ملاذ لهم.