الآلاف يتظاهرون ضد نتنياهو في "تل أبيب".. ومواجهات مع الشرطة الإسرائيلية

فلسطين اليوم

خرجت عدّة تظاهرات للمستوطنين الإسرائيليين، مساء اليوم السبت، في "تل أبيب" للتنديد بسياسة حكومة الاحتلال برئاسة، بنيامين نتنياهو، تجاه ملف الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في قطاع غزّة، مطالبين بإجراء انتخاباتٍ إسرائيلية مبكّرة.

وقال الإعلام الإسرائيلي إنّ آلاف المستوطنين بدأوا بالتجمع في ساحة "كابلان" وسط "تل أبيب"، للمشاركة في التظاهرة المركزية ضد الحكومة، وللمطالبة بعقد صفقة تبادل أسرى في أقصى سرعة مع المقاومة في قطاع غزّة.

وأغلق المتظاهرون في "تل أبيب" مفرق "عزرائيلي" وطريق "بيغن" في الاتجاهين. واعتقلت الشرطة الإسرائيلية 7 متظاهرين بدعوى "الإخلال بالنظام العام"، كما أوقفت متظاهرين آخرين، وكذلك جلبت 3 سيارات لرشّ المياه لتفريق المتظاهرين.

وفي مواجهاتٍ بين شرطة الاحتلال والمتظاهرين، قامت الشرطة الإسرائيلية بتفريق المتظاهرين باستخدام القوّة. وفي سياقٍ متصل، شهدت منطقة "تقاطع كركور" (شمال فلسطين المحتلة)، احتشاد المئات للمشاركة في تظاهرة للضغط على الحكومة لإبرام صفقة تبادل أسرى.

وكذلك، هاجمت القيادية في حملة "الانتخابات الآن"، موران ميشيل، حكومة نتنياهو خلال كلمةٍ ألقتها في ساحة "كابلان"، وقالت: "نحن نقاتل من أجل سلام إسرائيل، وهم في يقاتلون من أجل البقاء في السلطة، ويحاولون التقسيم مرّةً أخرى، لكن هذه المرّة بين العائلات الثكلى وعائلات الأسرى".

وتتزايد ضغوط عائلات الأسرى على حكومة نتنياهو، بهدف دفعها إلى إبرام صفقة تبادل جديدة مع المقاومة الفلسطينية، بعد أن قُتل عدد منهم من جرّاء القصف الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزّة.