الجارديان: توقعات باستمرار الاحتجاجات الداعمة لفلسطين عقب خطاب سوناك

فلسطين اليوم

رجحت صحيفة "الجارديان" البريطانية، السبت، استمرار الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في جميع أنحاء المملكة المتحدة؛ عقب خطاب رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك الذي حذر فيه من تقويض ما أسماهم "المتطرفين" لـ "الديمقراطية".

وطالب سوناك - في خطاب أمس الجمعة - المتظاهرين الداعمين لفلسطين بعدم ترك "المتطرفين" يغيرون أهداف المسيرات، قائلا "أريد أن أتحدث مباشرة إلى أولئك الذين اختاروا مواصلة الاحتجاج، لا تدعو المتطرفين يختطفون مسيراتكم، لديكم فرصة في الأسابيع المقبلة لإظهار قدرتك على الاحتجاج بشكل لائق وسلمي والتعاطف مع مواطنيك".

ووفقا لـ"الجارديان"؛ فإن سوناك تعرض لانتقادات كثيرة عقب خطابه خاصة من قبل السياسى المؤيد لفلسطين جورج جالاوي، الذي فاز في الانتخابات التكميلية للبرلمان البريطاني.