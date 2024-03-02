توقف آخر آبار المياه في مخيم جباليا.. الموت عطشاً يهدد الأهالي

فلسطين اليوم

أعلنت اللجنة الشعبية في شمال قطاع غزة، السبت، توقف آخر آبار المياه في مخيم جباليا بعد نفاد كافة كميات الوقود اللازم لتشغيله، مُحذّرة من أن ذلك يضاعف المخاطر على حياة سكان المخيم.

جاء ذلك على لسان نائب رئيس اللجنة (أهلية) مصطفى الدقس، خلال وقفة نظمها العشرات من الفلسطينيين في مخيم جباليا للمطالبة بإنهاء الحصار المفروض على مناطق شمالي القطاع وإنقاذ سكان هذه المناطق من الموت جوعاً وعطشاً.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات كتب عليها شعارات منها: "ارحموا ضعف أطفالنا"، و"نريد مياه نظيفة"، و"يوما بعد يوم نفقد أي معنى للحياة بغزة"، و"من يرفع الجوع والعطش عنا؟".

وقال الدقس، خلال الوقفة، إن "آخر آبار استخراج المياه في مخيم جباليا توقف بفعل نفاد آخر كميات الوقود، وهذا يضاعف المخاطر على حياة الفلسطينيين في المخيم".

وأضاف: "المطلوب توفير الوقود بشكل عاجل عن طريق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من أجل إعادة تشغيل آبار المياه وتوصيلها إلى كافة سكان مناطق شمالي القطاع الذين هم بأمسّ الحاجة إليها".