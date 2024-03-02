اشتباكات عنيفة بخانيونس وحي الزيتون..وصواريخ سرايا القدس تصل إلى "حتسريم" في النقب المحتل

فلسطين اليوم

قصف مقاتلو سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بقذائف الهاون تجمعاً لجنود وآليات الاحتلال في محور التقدم "نتساريم" جنوبي مدينة غزّة.

كما وتبنّت سرايا القدس قصف قاعدة "حتسريم" الجوية الإسرائيلية (تقع بالقرب من مدينة بئر السبع المحتلة، وسط النقب الفلسطيني المحتل، وتبعد حوالى 35 كلم عن شرقي قطاع غزّة)، إضافةً إلى استهداف مستوطنات غلاف غزّة برشقةٍ صاروخية.

ونشرت السرايا مشاهد من استهداف مقاتليها لجنود الاحتلال المتمركزين في "قلبة 22" بصاروخ موجه (107) شرقي المقبرة الشرقية في جباليا شمالي قطاع غزّة.

وفي كلمةٍ صوتية للناطق العسكري باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أبو حمزة، اليوم السبت، أكّد فيها أنّ المقاومة تُواصل التصدي والدفاع عن تراب فلسطين في الضفة الغربية، وكافّة محاور القتال في قطاع غزّة بتشكيلاتها العسكرية على قاعدة القيادة والسيطرة التي لا تزال قائمةً لم تتأثر.

وكشف أبو حمزة أنّ مقاتلي السرايا أوقعوا قبل أيام جميع أفراد قوّة إسرائيلية في حي الزيتون قتلى وأشلاء، مضيفاً: "دمّرنا عدداً من الآليات والدبابات، وأسقطنا مُسيّرات، وفجرنا صاروخاً من طراز "أف 16" جنوبي حي الزيتون في غزّة".