نيويورك تايمز: شظايا الحرب على غزة تصيب سياسيين في بريطانيا

فلسطين اليوم

قال الكاتب مارك لاندلر في تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز إن بعضا من تداعيات الحرب المستمرة على غزة بدأت تظهر آثارها الواضحة على المشهد السياسي في كل من بريطانيا والولايات المتحدة، موضحا أن عددا من الأطراف بدأت تستغل القضية لمحاولة تحقيق مكاسب سياسية.

وأضاف أن البرلمان البريطاني شهد معركة هذا الأسبوع، حيث أطلق مشرعون صيحات الاستهجان، وخرجوا من مجلس العموم احتجاجا على أسلوب تعامل رئيس البرلمان مع التصويت الداعي إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وفي الخارج، قام حشد من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين بعرض شعار "من النهر إلى البحر" على واجهة ساعة بيغ بن، مما أثار استنكارا من أولئك الذين ينظرون إليه باعتباره صرخة للقضاء على إسرائيل.

وبحسب مارك لاندلر، فقد أظهرت هذه المشاهد ومثيلاتها أن حرب إسرائيل على غزة يتردد صداها إلى ما هو أبعد من الشرق الأوسط.