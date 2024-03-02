كمين للمقاومة في عبسان الكبيرة.. "جيش" الاحتلال يقرّ بـ3 قتلى و14 جريحاً

فلسطين اليوم

أقرّ "الجيش" الإسرائيلي، اليوم السبت، بمقتل ثلاثة جنودٍ إضافيين في صفوفه، وجرح آخرين، في المعارك مع المقاومة الفلسطينية في عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، وذلك نتيجةً لتفخيخ المقاومة منزلاً دخلته قوة إسرائيلية.

وتحت بند "سُمح بالنشر"، كشف المتحدث باسم "جيش" الاحتلال، دانيال هاغاري، أنّ الجنود القتلى الثلاثة هم ضمن الكتيبة "450" من لواء المدرعات "بيسلماح"، ويحمل ثلاثتهم رُتبة رقيب، معلناً عن أسمائهم، وهم: دوليف مالكا، أفيك تيري، ويانون يتسحاق.

وصرّح المتحدث باسم "جيش" الاحتلال بأنّ القتال "كان صعباً جداً في خان يونس".

الإعلام الإسرائيلي نشر تفاصيلاً تتعلّق بالحدث الذي وقع أمس الجمعة، وسقط فيه القتلى، وأدى إلى وقوع إصاباتٍ خطيرة، كاشفاً أنّه وقع في منطقة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس، حيث دخلت قوة كبيرة من "الجيش" الإسرائيلي إلى داخل أحد المنازل، ليجرى تفجيره باستخدام العبوات الناسفة بمجرد دخولها.

وأوضح إعلام الاحتلال أنّه إضافةً إلى الجنود القتلى، فإنّ 14 آخرين أُصيبوا، حالة 6 منهم وُصِفت بالخطيرة، بينهم ضابطٌ قائد فصيل، و8 آخرين أصيبوا بجروحٍ متفرقة، كما تدخلت وحدة إنقاذٍ عسكرية لسحب الجرحى من تحت أنقاض المنزل.

وأمام ثِقل الخسائر التي تكبّدها "جيش" الاحتلال في عملية المقاومة، علّق من جهته، رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، تعقيباً على مقتل وإصابة الجنود الإسرائيليين شرقي خان يونس، قائلاً: "كارثة كبيرة وقعت بالأمس في قطاع غزة".

يُشار إلى أنّ اللواء الذي يعمل ضمنه الجنود القتلى، كان قد دخل إلى خان يونس منذ 3 أيام، بديلاً للواء المظليين الذي تمّ سحبه، حسبما أوضحت وسائل إعلامٍ إسرائيلية.

لال.