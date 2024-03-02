مطالبةً بوضع حدٍ للإبادة الجماعية في غزة.. تظاهرات عارمة حول العالم نصرةً لفلسطين

فلسطين اليوم

تواصلت التظاهرات والوقفات الاحتجاجية في مدنٍ عدّة حول العالم دعماً لقطاع غزة وللقضية الفلسطينية، وتنديداً بالإبادة الجماعية التي تقوم بها "إسرائيل" في حربها المستمرة على القطاع، والتي تتواصل في يومها الـ148 على التوالي مؤديةً إلى ارتقاء أكثر من 30 ألف شهيد، وعشرات الآلاف من الجرحى أغلبهم من النساء والأطفال.

وشهدت كوبا وفنزويلا وبريطانيا وأميركا وفرنسا والنرويج وألمانيا والسويد والأردن ولبنان وغيرها من الدول، اليوم السبت، تظاهراتٍ تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وذلك ضمن فعاليات "اليوم العالمي لدعم الشعب الفلسطيني" من أجل المطالبة بوضع حد للإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة.

هذا وانطلقت اليوم من كوبا أول تظاهرة لنصرة فلسطين بمشاركة الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، في إطار الدعوات إلى تظاهرات عالمية.

وشهدت أيضاً عاصمة فنزويلا كاراكاس تظاهرةً حاشدة، دعماً للشعب الفلسطيني وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

أمّا في العاصمة البريطانية لندن، فاحتشد آلاف الداعمين لفلسطين، للتنديد باستمرار الدعم البريطاني لـ "إسرائيل"، منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي مدينة مانشستر تظاهر المئات وهتفوا "أرباحكم ملطخة بالدماء الفلسطينية". في إشارة إلى شركات الأسلحة التي تستفيد من الإبادة الجماعية التي ارتكبتها "إسرائيل" على مدى 5 أشهر في غزة و75 عاماً من التطهير العرقي والقتل في فلسطين.

وشهدت العاصمة الدنماركية كوبنهاغن مسيرة حاشدة تضامناً مع الشعب الفلسطيني. ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية واللافتات الداعية إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة، كما ردّدوا الشعارات الداعية إلى وقف الإبادة.