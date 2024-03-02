الداخل المحتل: مسيرة حاشدة في كفر كنا منددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة

فلسطين اليوم

شارك الآلاف داخل أراضي العام 1948، في مسيرة مركزية، ضد العدوان "الإسرائيلي" على أبناء شعبنا في قطاع غزة، والضفة الغربيةالمحتلة، بما فيها القدس المحتلة، وذلك بعد عدة محاولات أفشلتها الشرطة "الإسرائيلية".

وشارك بالمسيرة التي انطلقت من ساحة النصب التذكاري، في كفر كنا، داخل أراضي العام 48، ظهر السبت، الآلاف من أبناء شعبنا،وجابت أحياء البلدة وصولا إلى الملعب البلدي.

وردد المشاركون هتافات ضد العدوان على غزة؛ منها "يا غزة لا تهتزي كلك كرامة وعزة" و"غزة هاشم ما بتركع للدبابة والمدفع"، و"اسحبجيشك يا محتل ما في مستعمر بيضل".

وجاءت المظاهرة بعد عدة محاولات أفشلتها الشرطة "الإسرائيلية"، في حين كانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، دعت في بيانأصدرته الجمعة، للمشاركة في المظاهرة المركزية، ضد العدوان على غزة.

وقالت المتابعة في بيانها، إن المظاهرة تدعو لوقف العدوان الإجرامي ضد شعبنا في قطاع غزة، وضد التجويع الرهيب، ولوقف الاجتياحلمدينة رفح، مع كلّ ما يمكن أن يترتب على ذلك من جرائم رهيبة وغير مسبوقة، لتشكل بذلك تصعيدا لحرب الإبادة التي تقوم "إسرائيل" بشنّها بقيادة حكومتها الفاشية في غزة.