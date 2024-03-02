مقتل جندي "إسرائيلي" بنيران المقاومة الفلسطينية في غزة

فلسطين اليوم

أعلنت مواقع إعلامية "إسرائيلية"، مساء اليوم السبت، مقتل جندي من قوات الاحتلال، خلال التوغل البري في قطاع غزة، بنيران المقاومةالفلسطينية.

ونوهت المصادر الإعلامية العبرية، إلى أن الجندي دوليف مالكا، وهو مجند في جيش الاحتلال، قتل في معارك قطاع غزة. منوهة إلى أنهسيتم إصدار إعلان مفصل في نهاية يوم السبت من قبل المتحدث باسم الجيش.

من ناحيته، أوضح موقع "حدشوت بزمان" العبري، أن جنديًا إسرائيليًا قُتل في المعارك البرية داخل غزة؛ دون أن يورد تفاصيل أخرى.

وصباح أمس الجمعة، أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" إصابة 5 من ضباطه وجنوده في المعارك البرية مع المقاومة الفلسطينية في قطاعغزة خلال 24 ساعة.

ويوم 28 شباط/ فبراير الماضي، توفي جنديان إسرائيليان من أصل 30 أصيبوا بفطريات سامة خلال الحرب على قطاع غزة المستمرة منذنحو 5 أشهر، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية نهاية العام الماضي، النقاب لأول مرة عن مصرع جندي إسرائيلي جراء إصابته بفطريات في قطاع غزة،وإصابة 10 جرحى آخرين من الجنود بحالات مماثلة، قبل أن تعلن هيئة البث الثلاثاء الماضي عن ارتفاع حصيلة الإصابات.