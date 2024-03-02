مصادر أمنية مصرية لـ"رويترز": مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة ستستأنف في القاهرة غداً

فلسطين اليوم

قالت مصادر أمنية مصرية لوكالة"رويترز"، اليوم السبت، إن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة من المقرّر أن تُستأنف في القاهرةغداً الأحد.

وأضافت المصادر أنّ "الأطراف اتفقت على مدة الهدنة في غزة وإطلاق سراح الأسرى"، موضحةً أنّ إتمام الصفقة لا يزال يتطلّب الاتفاقعلى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من شمال قطاع غزة وعودة سكانه.

في المقابل، نفى مسؤول إسرائيلي التقارير التي تحدّثت عن مغادرة وفد إسرائيلي، لمواصلة مفاوضات صفقة الأسرى في القاهرة، المصدرقال: "أي وفد لن يُغادر من دون الحصول على إجابات، ومن دون قوائم بأسماء الأسرى الأحياء".

ومنذ يومين، أكد ممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي في مقابلة به، أن تسريبات وكالة "رويترز" تأتي في إطار "الحرب النفسيةعلى المقاومة"، واصفاً إياها بالتسريبات والأفكار الأميركية، مؤكداً أنّ "المقاومة غير معنية بالتنازل عن أي من مطالبها، وما يطرح لا يلبّي ماكانت قد طلبته".

وفي حين أعرب عن انفتاح حركة حركة حماس على أي أفكار يطرحها الوسطاء، إلا أنه أكّد حرصها في الحفاظ على ثوابتها، وأشار إلى أنّ"الاحتلال يسعى إلى تحميل حماس مسؤولية أي فشل لاحق للمفاوضات، وهو ما قد يمهّد لعملية ضد رفح".

وكانت "رويترز" قد نقلت تسريبات عن مقترح زعمت أنّ حركة حماس تلقّته من باريس، وهو يسمح بوقف مبدئي لكل العمليات العسكريةلـ40 يوماً.