"الصحة العالمية": الدمار المحيط بمستشفى الشفاء بغزة يفوق الكلمات

فلسطين اليوم

قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم السبت، إن مستوى الدمار المحيط بمستشفى الشفاء في غزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة يفوق الكلمات.

وفي منشور عبر منصة "إكس"، أشار إلى أن منظمة الصحة العالمية وشركاءها تمكنوا من الوصول إلى مستشفى الشفاء شمال غزة لإيصال 19 ألف لتر من الوقود بعد أكثر من شهر.

وذكر غيبريسوس أنهم قدّموا العلاج لـ 50 طفلا يعانون سوء التغذية الحاد، والإمدادات الطبية المنقذة للحياة إلى 150 مريضا.

وكانت المنظمة الدولية، قالت أمس الجمعة: أن "السكان في قطاع غزة يخاطرون بحياتهم من أجل الحصول على الغذاء والماء وغيرهما من الضروريات، في ظل ما وصلت إليه الأوضاع من جوع ويأس وسط استمرار الهجوم الإسرائيلي".

وقال المتحدث باسم المنظمة كريستيان ليندماير للصحافيين في جنيف إن "النظام في غزة على شفير الانهيار، بل أكثر من ذلك... جميع شرايين الحياة في غزة انقطعت بشكل أو بآخر"، وفق ما نقلت عنه وكالة رويترز للأنباء.