11 شهيدا بينهم مسعف في غارة إسرائيلية استهدفت خيام النازحين برفح

فلسطين اليوم

قالت وزارة الصحة الفلسطينية غزة إن 11 فلسطينيا على الأقل استشهدوا في غارة إسرائيلية اليوم السبت أصابت خيمة في رفح.

وقد استهدف القصف منطقة يحتمي بها النازحون خارج المستشفى الإماراتي في حي تل السلطان برفح جنوب قطاع غزة.

وقالت الوزارة، في بيان: “استشهاد 11 مواطنا وإصابة نحو 50 آخرين، من بينهم أطفال، نتيجة استهداف قوات الاحتلال لخيام نازحين وتجمع للمواطنين بجوار بوابة مستشفى الإماراتي للولادة بحي تل السلطان في مدينة رفح”.

وذكرت الوزارة أن مسعفا يعمل في المستشفى كان من بين الشهداء، ولم يرد الجيش الإسرائيلي بعد على طلب للتعليق.

وتقول وزارة الصحة إن “الجيش الإسرائيلي يتعمد استهداف سيارات الإسعاف والمستشفيات والأطقم الطبية منذ بداية عدوانه المستمر على قطاع غزّة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وكان قد استُشهد في وقت مبكر من صباح اليوم أكثر من 20 فلسطينيًّا، بعد قصف جيش الاحتلال منزل عائلة «حمدونة» في مخيم جباليا شمال القطاع.

كما شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات عنيفة على المخيم، حيث استقبل مستشفى كمال عدوان عددًا من الشهداء والإصابات نتيجة القصف الإسرائيلى، كما استقبل المستشفى مجموعة من المزارعين الذين أُصيبوا نتيجة استهداف الاحتلال لهم خلال بحثهم عن الطعام في منطقة بيت حانون.